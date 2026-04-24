Alle prossime elezioni comunali di Arezzo, una sola donna si presenta come candidata sindaco. Si chiama Serena Marinelli ed è in corsa con la lista Alternativa Comune. La campagna elettorale si svolge in un clima di attesa e si concentra sulle proposte del suo movimento per la gestione della città. La sfida elettorale coinvolge diversi candidati, ma Marinelli si distingue come unica donna in questa competizione.

AREZZO – C’è un’unica donna a correre per la poltrona di sindaco ad Arezzo nell’imminente tornata elettorale. Si chiama Serena Marinelli ed è la candidata sindaco della lista Alternativa Comune. 55 anni, pedagogista, progettista sociale e ‘counselor’ relazionale, E’ il sesto nominativo annunciato per il rinnovo del Comune. Da più do 20 anni è impegnata nei servizi alla persona, coordina progetti per l’autonomia delle persone con disabilità e per il sostegno alle loro famiglie. Si presenta con un profilo civico e trasversale: la lista Alternativa Comune che la sostiene è composta da cittadini provenienti da diverse esperienze, dalla sinistra radicale ad ambiti cattolici.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni comunali ad Arezzo: Serena Marinelli candidata sindaco per la lista Alternativa Comune

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