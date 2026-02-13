Italia età mediana a 49,1 anni | il Paese più anziano dell’Ue e tra quelli che invecchiano più rapidamente
L’Italia ha raggiunto un’età mediana di 49,1 anni, diventando il paese più anziano dell’Unione Europea e uno tra quelli che invecchiano più rapidamente. Questa situazione deriva dall’aumento della popolazione over 65, che rappresenta ormai più del 23% degli abitanti, con un numero crescente di pensionati e un calo delle nascite. Secondo i dati Eurostat, l’età mediana dell’UE è salita a 44,9 anni nel 2025, rispetto ai 42,8 del 2015.
Secondo i dati Eurostat sull’età mediana della popolazione al 1° gennaio 2025, l’Unione europea ha raggiunto i 44,9 anni, in aumento di 2,1 anni rispetto al 2015 (42,8). Il valore varia sensibilmente tra gli Stati membri: si passa dai 39,6 anni dell’Irlanda ai 49,1 anni dell’Italia, che risulta il Paese più anziano dell’Ue. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Significa inattività nella cosidetta età feconda. Significa salari più bassi dopo la nascita dei figli (e che non tornano più al livello di quelli maschili). Significa anche maggiore vulnerabilità all'impatto dell'intelligenza artificiale
L'inattività durante l’età fertile, insieme alla riduzione dei salari post-nascita e alla maggiore vulnerabilità all’impatto dell’intelligenza artificiale, rappresentano caratteristiche ricorrenti nei trend dell’occupazione femminile degli ultimi anni.
Un Paese che invecchia, spende meno in cultura, non si fida più della politica e guarda sempre più al cellulare: la fotografia dell’Italia secondo il Censis
Argomenti discussi: Lavoratori sempre più anziani: in Italia l’Alessandrino fra le province con l’età media più alta; Sono rimasti 157 i sacerdoti in Diocesi, l’età media è di 70,2 anni; Qui i lavoratori più vecchi d’Italia. Solo a Potenza l’età media cresce; L’Italia invecchia, sfida non più rinviabile.
UE, età mediana sale a 44,9 anni (+2,1 in dieci anni). Italia al top con 49,1 anni
Eurostat: Italia nazione più vecchia d'Europa. Nell'Ue età media 44,9 anni, nel Belpaese 49,1
Il 1° gennaio 2025, l'età media della popolazione dell'Unione europea ha raggiunto i 44,9 anni. Ciò significa che metà della popolazione ha meno di 44,9 anni e l'altra metà ha più di 44,9 anni.
