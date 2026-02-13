Italia età mediana a 49,1 anni | il Paese più anziano dell’Ue e tra quelli che invecchiano più rapidamente

L’Italia ha raggiunto un’età mediana di 49,1 anni, diventando il paese più anziano dell’Unione Europea e uno tra quelli che invecchiano più rapidamente. Questa situazione deriva dall’aumento della popolazione over 65, che rappresenta ormai più del 23% degli abitanti, con un numero crescente di pensionati e un calo delle nascite. Secondo i dati Eurostat, l’età mediana dell’UE è salita a 44,9 anni nel 2025, rispetto ai 42,8 del 2015.