Il tecnico del Milan ha dichiarato sabato 25 aprile che la squadra si concentra sull’obiettivo di entrare nella zona Champions. Attualmente i rossoneri hanno 66 punti e nelle ultime cinque giornate di campionato intendono recuperare terreno per centrare la qualificazione tra le prime quattro. La squadra lavora per migliorare le proprie prestazioni in vista delle sfide decisive di fine stagione.

?? Cosa sapere Allegri fissa l'obiettivo top 4 per il Milan nella conferenza di sabato 25 aprile. Con 66 punti acquisiti i rossoneri puntano alla zona Champions nelle ultime cinque giornate. Allegri ha tracciato il percorso per la chiusura del campionato durante la conferenza stampa conclusasi alle 13:35 di questo sabato 25 aprile 2026, fissando l'obiettivo della top 4 per il Milan. Il tecnico rossonero è intervenuto davanti ai giornalisti per fare il punto sulla stagione in corso, cercando .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allegri punta alla Top 4: il piano del Milan per l’Europa

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