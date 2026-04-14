Milan piano per l’Europa | Allegri punta i parametri zero di lusso e la occasione Guirassy

Il Milan sta valutando diverse opzioni di mercato, concentrandosi su parametri zero di alto livello e un possibile acquisto in prestito. Tra i nomi segnalati, c’è anche un attaccante che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. La società ha già avviato contatti con alcuni agenti e sta analizzando le opportunità per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

Il Milan prepara il grande ritorno nell'Europa che conta con una strategia di calciomercato ambiziosa: otto colpi tra campioni a parametro zero e la clausola shock per Serhou Guirassy. L'obiettivo della dirigenza del club di Via Aldo Rossi è quello di rinforzare l'organico tanto a livello quantitativo quanto a livello qualitativo, per l'annata che - con tutta probabilità - segnerà il ritorno del Diavolo nell'Europa che conta. Il Milan ha approntato una precisa strategia per il calciomercato estivo. Al fianco di giocatori forti, esperti, che abbiano carisma e leadership, pronti a dare un contributo immediato per una squadra vincente, arriveranno giocatori giovani, di prospettiva, da valorizzare e da far crescere.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, piano per l’Europa: Allegri punta i parametri zero di lusso e la “occasione” Guirassy Leggi anche: Milan, un bomber per Allegri: “Guirassy o scambio in Serie A” Milan, assalto a Guirassy: Furlani scarica Füllkrug e punta il bomber del DortmundIl Milan rompe gli indugi e attiva il piano di emergenza per il centravanti, con la dirigenza di via Aldo Rossi pronta a rivoluzionare il reparto... L’operazione Lewandowski-Milan rischia di saltare a causa di Giorgio Furlani. Leggi l’indiscrezione rivelata da Carlo Pellegatti nel primo commento - facebook.com facebook Riccardo Mancini ha dubbi, il problema del Milan quest’anno è non avere un Piano B Segui 4-3-2-1 powered by SisalTipster, ogni lunedì sera di #SerieAEnilive su #DAZN x.com