Il club sta lavorando per rafforzare la rosa del tecnico, con l’obiettivo di confermarlo anche nella prossima stagione. Sono in programma tre acquisti di alto livello durante il calciomercato estivo, destinati a migliorare la qualità della squadra. La strategia mira a mantenere l’allenatore, che ha ricevuto offerte di addio, e a potenziare le sue opzioni senza cambiare guida tecnica. La società ha già avviato i contatti con diversi giocatori e agenti.

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© Calcionews24.com - Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate!

Allegri dopo Milan-Roma: Per 35' meglio loro, poi gol e tante occasioni

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