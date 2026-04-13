Milan Pellegatti | A gennaio la società ha dimostrato di non avere la giusta ambizione Allegri e Leao …

Durante una puntata di 'Pressing', il giornalista sportivo Carlo Pellegatti ha commentato la situazione del Milan, affermando che a gennaio la società ha mostrato di non avere la giusta ambizione. Ha poi parlato di Allegri e Leao, senza specificare ulteriori dettagli. Pellegatti ha espresso queste opinioni nel corso di un intervento dedicato alle vicende recenti del club.

Crollo in casa del Milan di Massimiliano Allegri contro l'Udinese (0-3) e definitivo addio a qualsiasi sogno di gloria - leggasi Scudetto - ma, soprattutto, ora c'è da prestare molta attenzione anche al mantenimento di un posto tra le prime quattro della classifica in Serie A, piazzamenti utili per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo che il Milan di Allegri non può fallire, nonostante il momento nero della squadra e, in particolare, di Rafael Leao: sabato 'San Siro' non ha risparmiato loro i fischi. "Bisogna chiedere scusa a Max Allegri che, facendo arrabbiare anche me, ha sempre...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “A gennaio la società ha dimostrato di non avere la giusta ambizione. Allegri e Leao …” Pellegatti : “Vedremo Leao quando Allegri lo considera in perfette condizioni. Su Napoli-Milan…”Il noto giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della situazione relativa a Rafael Leao. Milan, Pellegatti: “Chi parla di calendario sfortunato non ha calcolato la presenza di Allegri”Il Milan ha riposato questo week-end a causa dell'inagibilità di San Siro, palcoscenico della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.