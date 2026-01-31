Ferrari l’alba rossa di Hamilton | La squadra ha lavorato bene

Alla fine delle Cinque Giornate della Nuova Formula Uno, Lewis Hamilton ha segnato il miglior tempo in pista, sorprendendo tutti. Per la prima volta dopo tanto tempo, il pilota britannico ha dimostrato di essere ancora competitivo, mentre la Ferrari fatica a trovare passo e affidabilità. La squadra di Maranello lavora duramente, ma i risultati ancora non arrivano come sperato.

Mettiamola così: magari è un segnale. Anche perché non succedeva da una vita. E insomma, prendetela con le pinze e con le molle: eppure, alla fine delle Cinque Giornate della Nuova Formula Uno, ecco, il miglior tempo in pista è stato ottenuto dal vecchio zio britannico. Lui: Lewis Hamilton. Che con la Ferrari è stato il più veloce di tutti con un 1’16’’348 firmato nel pomeriggio di ieri montando gomma soft. Alle spalle del Baronetto, in una classifica per niente ufficiale, si è posizionato il campione del mondo in carica Lando Norris che, al volante della sua McLaren, ha chiuso in 1’16’’594, con un decimo di vantaggio sulla Ferrari di Charles Leclerc, che in mattinata ha registrato 1’16’’653. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella seconda giornata di test, Hamilton e Leclerc hanno completato 174 giri complessivi.

La Ferrari SF-26, presentata oggi a Maranello, segna l'inizio di una nuova fase per il team.

