Durante la conferenza stampa di presentazione della partita contro la Juventus, l’allenatore ha parlato della sfida imminente e ha fatto un commento su Antonio Conte, sottolineando che sta svolgendo un ottimo lavoro anche in questa stagione. Ha anche menzionato i secondi come i primi degli sconfitti, senza entrare in dettagli specifici, ma evidenziando la sua opinione sulla situazione attuale. La partita è attesa con interesse dai tifosi di entrambe le squadre.

Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri ha così presentato il match contro la Juventus. Non è mancato un passaggio su Antonio Conte. Le parole di Allegri. Negli ultimi anni le sfide tra Milan e Juventus sono state molto equilibrate. “Il calcio è imprevedibile. Può succedere che arrivi subito un gol e la partita si apra da sola. È sempre Milan-Juventus, una delle gare più importanti del campionato, in un momento in cui entrambe ci giochiamo un posto tra le prime quattro. L’arrivo di Spalletti ha dato qualcosa in più e stanno disputando un ottimo campionato.” Domani è l’ultima partita decisiva? Il Milan ha dato tutto rispetto alle proprie qualità? “Non è una gara decisiva, per la matematica servono ancora punti, lo vedremo strada facendo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “I secondi i primi degli sconfitti? Conte sta facendo un ottimo lavoro anche quest’anno”

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