Milan senti Dida | Allegri? Sta facendo un grandissimo lavoro | VIDEO

Da pianetamilan.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Milano si tiene il World Legends Padel Tour 2026, un evento importante nel mondo del padel. Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha commentato il torneo e ha detto che Allegri sta facendo un lavoro molto positivo. La manifestazione coinvolge diversi protagonisti e attrae molti appassionati di sport. La giornata si svolge tra diverse attività e incontri legati al torneo.

Milan, senti Dida: “Allegri? Sta facendo un grandissimo lavoro” VIDEO Quest'oggi a Milano si svolge finalmente il World Legends Padel Tour 2026: le parole di Nelson Dida, ex portiere del Milan Quest'oggi a Milano si svolge finalmente il World Legends Padel Tour 2026, un evento che ha riunito molti ex campioni del calcio: tra questi anche l'ex portiere rossonero Nelson Dida. Il nostro inviato, Stefano Bressi, ha voluto raccogliere alcune dichiarazioni. Il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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