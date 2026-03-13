Milan senti Dida | Allegri? Sta facendo un grandissimo lavoro | VIDEO

Oggi a Milano si tiene il World Legends Padel Tour 2026, un evento importante nel mondo del padel. Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha commentato il torneo e ha detto che Allegri sta facendo un lavoro molto positivo. La manifestazione coinvolge diversi protagonisti e attrae molti appassionati di sport. La giornata si svolge tra diverse attività e incontri legati al torneo.

Milan, senti Dida: “Allegri? Sta facendo un grandissimo lavoro” VIDEO Quest'oggi a Milano si svolge finalmente il World Legends Padel Tour 2026: le parole di Nelson Dida, ex portiere del Milan Quest'oggi a Milano si svolge finalmente il World Legends Padel Tour 2026, un evento che ha riunito molti ex campioni del calcio: tra questi anche l'ex portiere rossonero Nelson Dida. Il nostro inviato, Stefano Bressi, ha voluto raccogliere alcune dichiarazioni. Il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Dida: “Allegri? Sta facendo un grandissimo lavoro” | VIDEO Articoli correlati Parma, Cherubini prima del Milan: “Allegri? Sta facendo un lavoro straordinario”Federico Cherubini, dirigente gialloblù, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Como-Milan, Allegri su Fabregas: “Complimenti a lui, sta facendo un ottimo lavoro”L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita Como-Milan. Tutti gli aggiornamenti su Milan senti Dida Allegri Sta facendo un... MN - Dida: Allegri sta facendo un grandissimo lavoro, nessuno si aspettava un Milan secondoOggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto in città tanti ex campioni del calcio e non solo: tra questi anche l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko che ... milannews.it Milan, sentito Jimenez? Ha raccontato tutta la verità sull’addio! Occhio poi al retroscena su AllegriAlex Jimenez torna a parlare del Milan, tutta la verità sul suo addio: attenzione alle parole su Massimiliano Allegri ... spaziomilan.it