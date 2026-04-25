L’allenatore del Milan ha dichiarato che l’obiettivo di tutta la squadra è di lottare e di mantenere un atteggiamento competitivo. Durante la conferenza stampa, ha anche commentato le aspettative dei tifosi riguardo alle future prestazioni del club. Non sono state fornite indicazioni su eventuali piani specifici o risultati attesi, ma si è concentrato sulla volontà di affrontare le sfide con determinazione.

"Il risultato è l'unica cosa che conta. Sono arrivato quest'anno, stiamo facendo un buon lavoro e c'è una buona base. L'ambizione di tutti sarà quella di lottare ed essere competitivi per campionato e Coppa Italia, come quest'anno. Poi a fine anno bisogna tirare una linea e capire cosa si poteva far meglio". Massimiliano Allegri parla così delle aspettative dei tifosi del Milan e non solo in conferenza stampa: "Però partendo da una buona base. Altrimenti rischi di buttare anche tante cose buone. E chiudo: non mi piace, ma finché non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di entrare nelle prime quattro, che serve per rinforzare la squadra e ottenere anche guadagni, servono ancora risultati".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri chiarissimo: “L’ambizione di tutti sarà quella di lottare ed essere competitivi”

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