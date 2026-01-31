La partita del potere si gioca anche nello sport, ma ormai non si tratta più solo di gioco. Moris Gasparri, nel suo nuovo saggio, mette in luce come lo sport sia diventato un campo di battaglia politica, dove le ambizioni di neutralità sono sparite e al loro posto si affermano tensioni e strategie di potere. Non si parla più di sport come spazio libero, ma di come il comando si manifesti anche tra tifosi, atleti e istituzioni.

La partita del potere (Egea, 2026) di Moris Gasparri non è un libro sullo sport, ma un saggio sull’arte del comando. Lo sport è infatti la grammatica scelta da Gasparri, uno degli studiosi più infaticabili, lucidi ed esperti della materia (lo avete letto qui sopra), per osservare la forma contemporanea del potere, la sua capacità di costruire consenso, disciplinare i corpi, definire una visione che usa lo sport e i grandi eventi internazionali come strumento di geopolitica. La tesi è netta e disturbante in modo opportuno, perché costringe a pensare: nell’età del ritorno degli imperi, lo sport abdica all’ambizione (commovente e assurda) di essere spazio neutro e torna ad essere ideologia politica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lo sport abdica all’ambizione di essere spazio neutro e torna ad essere ideologia politica

