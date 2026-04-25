L’allenatore del Milan ha dichiarato che la sua avversaria, l’Inter, lavora bene da sei anni e ha deciso di fare i complimenti per questo. La sua osservazione è stata fatta durante una conferenza stampa alla vigilia di una partita di campionato contro i rossoneri. Nessun altro dettaglio o opinione è stato espresso, limitandosi a una semplice presa di posizione pubblica.

di Alberto Petrosilli Allegri, tecnico del Milan, ha voluto fare i complimenti all’Inter nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia di Juve-Milan. La conferenza stampa Allegri pre Milan Juventus. Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero alla viglia del match di domani a San Siro delle 20.45. Questi i complimenti all’Inter: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter ASPETTATIVE – « Le aspettative della società, dei tifosi e di noi stessi sono quelle di poter vincere. Quando lavori in un grande club che ha storia e vittorie la tua ambizione è di puntare a vincere. Se fai così ottieni il massimo per quello che puoi fare. Alla fine vince uno solo, la vita è fatta di cicli.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allegri ammette: «L’Inter lavora benissimo da 6 anni, gli vanno fatti i complimenti perchè…»

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