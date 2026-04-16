Il tecnico della squadra neroverde ha commentato il cammino della squadra finora, elogiando i giocatori per i risultati ottenuti nel campionato. Alla vigilia della partita, ha annunciato che tre calciatori non saranno disponibili a causa di assenze. Durante la conferenza stampa, sono state condivise anche informazioni sulle condizioni della squadra e sulle scelte per la prossima sfida.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Como: «Vanno fatti i complimenti ai ragazzi per il campionato fatto finora. Domani avremo queste 3 assenze»

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