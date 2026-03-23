Gattuso | A Bastoni vanno fatti solo i complimenti Da ieri mattina è a Coverciano

Inter News 24 Gattuso in conferenza stampa ha parlato di Alessandro Bastoni, il CT ha speso bellissime parole per il difensore. Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa al primo giorno di ritiro della Nazionale Italiana. Gli Azzurri giovedì saranno impegnati nella semifinale dei Playoff per accedere ai Mondiali del 2026. Il commissario tecnico ha parlato anche di Alessandro Bastoni, il difensore nerazzurro ha deciso di rispondere alla convocazione nonostante non sia al top e sta facendo di tutto per recuperare per l’Irlanda del Nord. GATTUSO SU BASTONI «A Bastoni vanno fatti solo i complimenti per la professionalità. Da ieri mattina è a Coverciano e sta lavorando per essere a disposizione per la partita di giovedì». 🔗 Leggi su Internews24.com

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