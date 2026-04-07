L’Agenzia delle Entrate ha introdotto una nuova piattaforma chiamata “Consulta e paga” con l’obiettivo di semplificare la gestione dei debiti fiscali. La piattaforma permette ai cittadini di consultare le proprie posizioni debitorie e di effettuare pagamenti in modo più diretto e immediato. La novità si inserisce in un tentativo di rendere più trasparente e accessibile il rapporto tra contribuenti e amministrazione fiscale.

Roma, 7 aprile 2026 - C’è una novità che, almeno nelle intenzioni, prova a rendere meno opaco uno dei rapporti più complicati tra cittadini e amministrazione fiscale: quello con la riscossione. Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo online una nuova versione del servizio “Situazione debitoria – Consulta e paga”, pensata per offrire un quadro più chiaro e più completo di cartelle, avvisi, importi ancora da versare, somme già saldate, eventuali procedure in corso e stato delle rateizzazioni o delle definizioni agevolate. Non è una sanatoria e non cambia le regole del prelievo. Ma cambia, e non poco, il modo in cui il contribuente può vedere la propria posizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Situazione debitoria, l’Agenzia delle Entrate prova a semplificare: come funziona la nuova mappa “Consulta e paga”

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