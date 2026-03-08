Nelle ultime settimane sono stati segnalati nuovi tentativi di truffa che coinvolgono cittadini italiani, questa volta ai danni dell’Agenzia delle Entrate. Le truffe si sono diffuse con modalità simili a quelle già conosciute, mettendo in guardia le persone da possibili inganni. La frequenza di questi episodi rende difficile aggiornare costantemente l’elenco delle frodi attualmente in circolazione. Le autorità continuano a ricevere segnalazioni e a consigliare cautela.

Ci risiamo. Segnalata l’ennesimo tentativo di truffa ai danni degli italiani. Stavolta ci è andata di mezzo (suo malgrado) l’Agenzia delle Entrate Talmente diffusi e continui che non si fa tempo ad aggiornare l’elenco dei tentativi di truffa in atto ai danni degli italiani. Mail, SMS, telefonate, messaggi che arrivano da mittenti sconosciuti sui social network, i truffatori sono ormai ovunque e utilizzano tecniche ormai affinate per ingannare le vittime con l’obiettivo di estorcergli denaro e altre informazioni sensibili. Tentativi di truffa che hanno maggiori chance di concretizzarsi se vengono messi in atto con comunicazioni fraudolente provenienti da enti pubblici o banche, create artatamente per mettere pressione ai destinatari e spingerli a compiere un gesto davvero rischioso.🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Agenzia delle Entrate, nuovo allarme truffa: come difendersi

Furto delle credenziali Spid:un altro caso di phishing.

Notizie correlate

Truffa Agenzia delle Entrate via email: come funziona e cosa fareNegli ultimi mesi si è registrato un aumento significativo dei tentativi di phishing che sfruttano il nome dell’Agenzia delle Entrate per ingannare...

Truffa online: falso sito Agenzia delle Entrate ruba i dati? Cosa sapere Phishing su falso sito Agenzia delle Entrate segnalato a Città della Spezia.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Agenzia delle Entrate, ora puoi vedere tutte le tue cartelle e i debiti in un posto solo e pagarli online: ecco come funziona; Avviso del 21 aprile 2026 - Nuova campagna di phishing volta al furto di credenziali; Agenzia delle Entrate, le nuove regole per spese mediche con tessera sanitaria; La nuova fiscalità del Terzo settore: dialogo con l’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, le nuove regole per spese mediche con tessera sanitariaChi ha modificato i dati nella dichiarazione precompilata rischia di finire sotto la lente del Fisco, e scattano i controlli: ecco a cosa fare attenzione ... rainews.it

Controlli Agenzia Entrate 2026 e Tessera Sanitaria: cosa cambia e cosa rischia chi modifica la precompilata sulle spese sanitarieIl 2026 segna una svolta nei controlli fiscali: l’Agenzia delle Entrate intensifica le verifiche sulle spese mediche detratte. In particolare, finiscono sotto osservazione i contribuenti che hanno ... tg.la7.it

L'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti ha riferito che l'Iran ha concesso ai paesi "amici", tra cui la Russia, l'esenzione dal pagamento di dazi doganali per il transito nello Stretto di Hormuz. L'ambasciatore iraniano a Mosca, Kazem Jalali, ha dichiarato al facebook

L'agenzia di stampa pro-regime lancia un avvertimento: da Hormuz non passa solo il petrolio, ma anche cavi sottomarini, se (chissà come...) dovessero essere colpiti si rischia "una catastrofe digitale". L'approfondimento di @GiusiFasano x.com