Il governo ha annunciato di voler chiedere modifiche al Green Deal europeo entro maggio, con l’obiettivo di evitare blocchi nella logistica e nel commercio. Il ministro delle infrastrutture ha spiegato che si tratta di una richiesta ufficiale rivolta all’Unione Europea, in modo da trovare soluzioni concrete e temporanee che permettano di mantenere attivi i negozi e le attività di trasporto. La questione riguarda le restrizioni ambientali adottate a livello comunitario e il loro impatto sulla catena logistica nazionale.

? Cosa sapere Salvini chiede a Bruxelles modifiche al Green Deal entro maggio per evitare blocchi logistici.. L'impennata dei costi energetici e dei trasporti rischia di svuotare gli scaffali dei negozi.. Il rischio di un blocco totale della logistica e dei rifornimenti nei negozi italiani entro maggio spinge il vicepremier e ministro dei Trasporti Salvini a chiedere un intervento immediato di Bruxelles per modificare le norme sui bilanci e sul green deal. La pressione politica si concentra sulla necessità di sbloccare risorse finanziarie che permettano di sostenere cittadini e imprese in difficoltà, evitando che la rigidità delle regole europee paralizzi l’economia nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme logistica: il governo sfida l’Europa per salvare i negozi

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