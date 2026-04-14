Giovedì 16 aprile si terrà l’Assemblea elettiva di Confesercenti d’Area Ravenna-Cesena, durante la quale saranno rinnovati i membri che guideranno l’organizzazione nel prossimo quadriennio. La riunione si svolgerà in un momento di difficoltà per il settore del commercio, con numerosi negozi chiusi o in difficoltà. La scelta dei nuovi vertici interesserà il futuro delle attività commerciali locali e le strategie di intervento per affrontare la crisi.

Giovedì 16 aprile, l’Assemblea elettiva di Confesercenti d’Area Ravenna-Cesena si riunirà per rinnovare i vertici che gestiranno il settore per i prossimi quattro anni. L’incontro arriva dopo un ciclo di dieci incontri territoriali condotti tra la provincia ravennate e il comprensorio cesenate, in un momento in cui il commercio al dettaglio attraversa una fase di profonda sofferenza economica. Il declino dei piccoli esercizi e il rischio di vuoti urbani. I numeri che emergono dal commerciale sono allarmanti e delineano un quadro di crisi strutturale. Nel corso dell’ultimo quindicennio, ben 123mila attività di piccole dimensioni hanno cessato la propria operatività, provocando la scomparsa di circa 325mila figure di lavoratori indipendenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Commercio in crisi: la sfida di Confesercenti per salvare i negozi

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