Sicilia la sfida logistica | gli interporti sbloccano l’Europa

In Sicilia, i principali interporti stanno ricevendo investimenti per migliorare le infrastrutture e facilitare i collegamenti con il resto d’Europa. Le autorità locali hanno avviato progetti per potenziare i sistemi di trasporto e rendere più efficienti le operazioni logistiche, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico dell’isola. Questi interventi mirano a rafforzare la connessione tra la regione e i mercati europei, favorendo una maggiore integrazione.

L’economia siciliana punta il mirino verso l’integrazione europea attraverso il potenziamento dei suoi snodi logistici strategici. Oggi, presso la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palazzo dei Normanni, Michele Pivetti Gagliardi, che guida la Società degli Interporti Siciliani (Sis), ha presentato i piani operativi e la struttura societaria dell’ente al presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. Il vertice ha esplorato le traiettorie di crescita dei due poli infrastrutturali gestiti dalla Sis: quello situato a Termini Imerese e quello di Catania-Bicocca. Il motore logistico tra corridoi europei e reti nazionali. La rilevanza del progetto risiede nella capacità di collegare alle grandi direttrici del continente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, la sfida logistica: gli interporti sbloccano l’Europa Notizie correlate Ars, Pivetti gagliardi incontra il presidente Galvagno: "Dagli interporti passa lo sviluppo economico e industriale della Sicilia"Michele Pivetti Gagliardi, amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani (Sis), ha incontrato oggi a Palazzo dei Normanni Gaetano... Leggi anche: Sanità, si sbloccano le indennità di pronto soccorso in Sicilia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Enoturismo in Sicilia: la sfida passa da collegamenti, voli e infrastrutture; Qui può nascere il polo del Mediterraneo: la nuova sfida a Catania e Termini Imerese; Il DOSES approda a Macfrut 2026: innovazione, tracciabilità e servizi condivisi per la filiera ortofrutticola siciliana; Week end senza acqua, Messina si organizza. Corteo a Sigonella: No alla Sicilia come base logisticaSigonella; corteo, accuse e tensioni. Cresce la mobilitazione contro l’uso militare del territorio e il ruolo strategico della Sicilia. catania.liveuniversity.it Sigonella, in 500 alla manifestazione No alla Sicilia come base logisticaSIGONELLA – Circa 500 le persone che hanno preso parte alla manifestazione per dire no alla Sicilia come base logistica a poche centinaia di metri dall’ingresso della base militare di Sigonella, in ... livesicilia.it Catania Free Press Online è il primo settimanale digitale interattivo della Sicilia! Sfoglia le pagine, clicca sulle icone di YouTube e vivi l’informazione in modo diretto e dinamico Scaricalo gratuitamente su www.freepressonline.it o clicca qui: https://www.fre facebook #Benzina, gasolio e carburanti: #Sicilia ancora tra le regioni con i rincari maggiori d'Italia. Ecco i prezzi medi di oggi x.com