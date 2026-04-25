Alla Sagra del Pollo il 2 agosto sul palco ospiti ’Le Vibrazioni’

Il 2 agosto si terrà la tradizionale Sagra del Pollo a Formignana, con un concerto delle band 'Le Vibrazioni' sul palco principale. La manifestazione, organizzata dalla macchina che cura gli eventi del paese, prevede spettacoli, attività per diverse fasce di pubblico e un'ampia offerta gastronomica. La sagra si svolge in un contesto di incontri e momenti di svago, puntando a coinvolgere cittadini e visitatori.

La macchina organizzativa della Sagra del Pollo di Formignana è già in movimento e pronta ad offrire a cittadini e visitatori giornate all’insegna del divertimento e della socialità tra spettacoli, iniziative per tutte le età e ottimo cibo. Come sempre atteso è il nome del “super ospite” dell’edizione: quest’anno a far cantare il pubblico in piazza Unità sarà la celebre band italiana “Le Vibrazioni”, che salirà sul palco della manifestazione il 2 agosto. "Questo – afferma il presidente di Proloco Formignana, Manuel Baglioni – grazie al fondamentale contributo di Avicola Artigiana e della famiglia Bersanetti, che da sempre supportano la nostra e altre realtà associative, e non solo, del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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