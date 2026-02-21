Sanremo riparte | ospiti e co-conduttori sul palco Il recap delle cinque serate

Sanremo torna in scena, con artisti, ospiti e conduttori che salgono sul palco dal 24 febbraio. La città si anima e le luci si accendono, trasformando il centro storico in un teatro a cielo aperto. La manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di spettatori, si svolge tra musica, spettacolo e emozioni condivise. Durante le cinque serate, il pubblico segue con attenzione le performance e gli interventi dei protagonisti sul palcoscenico. La kermesse continua a catturare l’interesse di tutti gli italiani.

Sanremo riparte: il Festival che non dorme mai, in diretta dal 24 febbraio. C’è un momento dell’anno in cui l’Italia smette di essere solo un Paese e diventa un grande salotto illuminato a giorno. Quel momento si chiama Festival di Sanremo, e dal 24 febbraio tornerà a pulsare in diretta, come un cuore pop che batte all’unisono da Nord a Sud. Sanremo non è mai solo musica. È il posto dove una ballad può diventare un manifesto generazionale, dove un look divide le chat di famiglia e dove una frase detta a mezzanotte diventa meme prima dell’una. Da martedì 24 Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancati da numerosi conduttori, ma soprattutto il palco vedrà tantissimi ospiti e chiaramente ogni sera i big in gara. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Sanremo 2026, la guida al Festival: cantanti e canzoni, conduttori, ospiti e regolamento delle cinque serateSanremo 2026 si svolge a causa della ripresa del festival dopo due anni di pausa, portando grandi novità.

Sanremo 2026, programma delle 5 serate: co-conduttori, co-conduttrici e ospiti da Tiziano Ferro a RamazzottiTiziano Ferro e Eros Ramazzotti saranno i principali co-conduttori di Sanremo 2026, portando sul palco due icone della musica italiana.

