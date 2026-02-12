Sanremo 2026 | ospiti del Suzuki Stage da Gaia ai Pooh Scopri chi salirà sul palco!

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato gli ospiti del Suzuki Stage al Festival di Sanremo 2026. Tra i nomi, Gaia e i Pooh si preparano a salire sul palco per esibirsi davanti al pubblico. La kermesse si avvicina e l’attesa cresce, con tante sorprese in arrivo.

Carlo Conti svela gli ospiti del Suzuki Stage al Festival di Sanremo 2026. Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a regalare emozioni sul Suzuki Stage in Piazza Colombo, grazie all'annuncio degli ospiti da parte di Carlo Conti. Il palco, già diventato un elemento iconico del festival, ospiterà artisti di grande talento dal 24 al 28 febbraio. Un programma ricco di talenti. Quest'anno, il Suzuki Stage vedrà alternarsi cinque artisti provenienti da contesti musicali diversi, creando un'atmosfera unica per ogni serata.

