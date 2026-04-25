Alice Agnelli ha deciso di lasciare Milano e trasferirsi in campagna. La motivazione principale riguarda la vita difficile come mamma single in città. Ora si dedica a gestire un orto, tenere compagnia alle galline e godersi il silenzio. La creatrice digitale, nota per aver ideato il progetto A Gipsy in the Kitchen, ha condiviso questa scelta attraverso i social e interviste.

Lei aveva già cambiato una volta la sua vita. «Sì: quindici anni fa avevo lasciato il mondo della moda, un contratto a tempo indeterminato con una posizione ottima da Stella McCartney. E allora il blogging era all’inizio: era stato un bel salto». Perché un nuovo salto? Perché ha deciso di trasferirsi in campagna? «Il loft in cui vivevo a Milano mi aveva visto innamorata, incinta, neomamma. Poi l’amore, che pensavo eterno, è finito, e sono rimasta sola con la mia bambina di cinque anni e i nostri due cani grandi. La vita a Milano, per una mamma single, è insostenibile. Inoltre mi era stato aumentato vertiginosamente l’affitto, e mi ero ritrovata ad affrontare una causa legale importante con il mio locatore, oltre alle vicissitudini con il mio ex compagno.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alice Agnelli lascia Milano per la campagna: «Per una mamma single, era una vita insostenibile. La felicità può tornare tra galline, orto e silenzio»

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