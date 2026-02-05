A Milano la cena per single con psicologo tra piatti romani e ironia | Diversamente Single da Davidino il 23 febbraio

A Milano, una serata diversa dal solito ha attirato molte persone single. Il 23 febbraio, al ristorante Davidino, si è tenuta la cena “Diversamente Single”, con anche la presenza di uno psicologo. L’obiettivo era creare un momento di svago, tra piatti romani e un tocco di ironia, per chi desidera incontrare nuovi amici e lasciarsi alle spalle le solite tensioni. La serata ha proposto un’idea semplice: divertirsi e socializzare senza troppe pretese.

Una serata fuori dagli schemi, dedicata a chi è single e ha voglia di rimettersi in gioco con leggerezza, convivialità e un buon piatto della tradizione.Lunedì 23 febbraio, a Milano in via Bronzetti 3, Davidino Cucina Romana organizza "Diversamente Single", un evento speciale pensato per far.

