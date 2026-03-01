Precipita in un crepaccio sul Monte Rosa a 4mila metri d’altezza | speranze al lumicino per l’escursionista gallaratese Rodolfo Franguelli

Un escursionista di 61 anni proveniente da Gallarate è caduto in un crepaccio sul Monte Rosa a circa 4.000 metri di altezza. L’incidente è avvenuto durante un'escursione in montagna, e al momento non ci sono notizie di altre persone coinvolte. Le operazioni di soccorso sono in corso, ma le possibilità di trovare l’uomo in vita sono considerate molto basse.

Gallarate (Varese), 1 marzo 2026 – Non sembrano esserci più speranze per il 61enne gallaratese Rodolfo Franguelli, rimasto intrappolato in un crepaccio a trenta metri di profondità sul Monte Rosa, in Val d’Aosta, il cui decesso pare ormai essere dato per certo dopo aver passato la notte a quattromila metri d’altitudine a temperature proibitive. Il soccorso alpino valdostano, i soccorritori del 118 e la Guardia di Finanza di Alagna e Cervinia si erano già attivati ieri pomeriggio quand'era scattato l’allarme, ed erano riusciti a portare in salvo il compagno di cordata, il 38enne gallaratese Daniele Pietro, e l’italofrancese quarantenne Théo Jules Louis Mancini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Precipita in un crepaccio sul Monte Rosa a 4mila metri d’altezza: speranze al lumicino per l’escursionista gallaratese Rodolfo Franguelli Monte Rosa: 3 scialpinisti inghiottiti da crepaccio a 4.000 metriUn dramma silenzioso si è consumato sabato pomeriggio sulle cime del Monte Rosa, trasformando una giornata di sport in una corsa contro il tempo per... Escursionista precipita sul sentiero e si rompe un braccio: complesso intervento sul Monte CuarIl 58enne ha riportato un serio infortunio durante un’escursione pomeridiana, in una zona a circa 1. Aggiornamenti e notizie su Monte Rosa. Discussioni sull' argomento Precipita in un crepaccio sul Monte Rosa, disperso un alpinista, salvi i due compagni; Precipita per 30 metri dentro un crepaccio sul Monte Rosa. Precipita in un crepaccio sul Monte Rosa, disperso un alpinista, salvi i due compagniLa tragedia al confine tra Piemonte e Valle d'Aosta: l'uomo caduto a 30 metri di profondità, impossibile tirarlo fuori. Sospese le ricerche ... rainews.it Dal Monte Rosa: Tre scialpinisti nel crepaccio al Colle Vincent, recuperati dal Soccorso AlpinoÈ iniziati nelle prime ore del pomeriggio di ieri, 28 febbraio 2026, un complesso intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Colle Vincent, nel massiccio del Monte Rosa, per il recupero di tre scia ... valsesianotizie.it I soccorsi agli scialpinisti caduti in un crepaccio sul Monte Rosa. IL VIDEO - facebook.com facebook Scialpinista in un crepaccio sul Monte Rosa, ma soccorsi fermi per maltempo: “Nessuna speranza” x.com