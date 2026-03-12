San Marcellino operaio di 27 anni precipita da 15 metri | morto sul colpo

A San Marcellino, un operaio di 27 anni è deceduto dopo essere caduto da un'altezza di 15 metri durante lavori di ristrutturazione in un edificio abbandonato di Corso Italia. L’incidente si è verificato questa mattina, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è sotto verifica da parte delle autorità competenti.

Un giovane operaio ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto a San Marcellino. La tragedia si è verificata in Corso Italia, all'interno di un edificio diroccato dove erano in corso lavori di ristrutturazione. La vittima è un lavoratore straniero di 27 anni, impegnato negli interventi di sistemazione dell'immobile per conto di una ditta edile. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo si trovava ai piani superiori dello stabile quando avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto da un'altezza di circa 15 metri. Il punto dal quale sarebbe caduto, stando alle prime verifiche, non presentava adeguate protezioni o parapetti.