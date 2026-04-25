Un rappresentante politico ha invitato a superare le divisioni tra le forze politiche per discutere del futuro culturale di Lucca. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato la necessità di promuovere un’offerta culturale autentica e condivisa, lasciando da parte le appartenenze politiche. La proposta mira a favorire un dialogo aperto e diretto sulla crescita culturale della città.

Una riflessione pubblica per superare le appartenenze politiche e aprire un confronto sul futuro culturale della nostra città. È quella lanciata da Enzo Alfarano, capogruppo del Pd, che interviene nel dibattito cittadino mettendo al centro identità e scelte strategiche. "Lucca si trova oggi di fronte a una scelta culturale che è, prima ancora, una scelta identitaria. Non si tratta solo di decidere cosa programmare, ma quale direzione dare al futuro della città". In questo quadro, Alfarano richiama il valore del Teatro del Giglio, intitolato a Giacomo Puccini. "È uno dei teatri più intimi ed eleganti d’Italia. Ed è, soprattutto, il teatro di Puccini".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alfarano (Pd): "Più cultura vera per Lucca”

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