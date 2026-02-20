Peppone Calabrese ha detto che a Lucca si respira una vera passione per la cucina e una cultura autentica della tavola. La sua affermazione deriva dall’osservazione delle numerose persone che partecipano alle degustazioni e alle fiere locali. Durante l’evento, molti visitatori si fermano a scoprire ricette tradizionali e prodotti artigianali. La sua presenza ha acceso entusiasmo tra gli espositori e i visitatori, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La manifestazione continua ad attirare appassionati da tutta la regione.

L’entusiasmo di Peppone Calabrese è contagioso. E sarà sicuramente uno degli ingredienti più distintivi di questa Lucca Gustosa edizione 2026. “Ormai sono troppo legato a Lucca – ha confessato ieri alla conferenza di presentazione –. La zia di mia mamma vive qui e anche grazie a lei qui ho scoperto quanto la tavola per i lucchesi sia roba seria. Quanto il palato dei lucchesi sia educato, e sappia riconoscere cosa è buono pulito e giusto. C’è una passione vera, che si scopre anche nelel tante osterie con la chiocciola Slow Food. Questa Lucca Gustosa non vuole spettacolarizzazione. Entrerà nei contenuti e nel percorso della cultura del cibo raccontandone la qualità e quindi il sacrificio che c’è dietro“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una cultura nazionalpopolare senza etichette e complessi di inferiorità: ecco la vera alternativa alla "cultura di sinistra"Una cultura nazionalpopolare autentica si distingue per la sua naturale capacità di coinvolgere e rappresentare le radici e le tradizioni senza etichette o complessi di inferiorità.

