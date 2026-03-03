A Lucca, il Lions Club Lucca Host ha collaborato con 50 & Più in un progetto chiamato “INTERconNETtiamoci…ma con la testa”. L’iniziativa, di livello nazionale, si concentra sulla sicurezza informatica e la consapevolezza digitale, rivolta a studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado. L’obiettivo è promuovere un uso più sicuro e consapevole delle tecnologie tra i giovani.

“INTERconNETtiamoci.ma con la testa“ è un Service di Rilevanza Nazionale di Lions International dedicato alla sicurezza informatica e alla consapevolezza digitale rivolto a studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I° grado. Nato proprio nel Distretto Lions 108 La-Toscana, il progetto sta vivendo una stagione di straordinario successo anche nella nostra città: quest’anno, infatti, moltissimi istituti lucchesi hanno aderito al progetto, permettendo ai Lions di coinvolgere centinaia di ragazzi del territorio. Sulla scia di questo impatto positivo, il Lions Club Lucca Host ha promosso una significativa iniziativa formativa rivolta anche agli adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alleanza digitale a Lucca tra Lions Club Lucca Host e 50 & Più

Il Lions Club Forlì Host ha due nuove socie. Donati mille euro alla Fondazione Lions Clubs InternationalIl Lions Club Forlì Host insieme al Leo Club si è riunito per la cena degli auguri di fine anno alla presenza di Stefano Maggiani, governatore del...

Il Lions Club Salerno Host spegne 70 candelineUn traguardo importante, da celebrare e su cui effettuare riflessioni e considerazioni: è il traguardo dei settant’anni di nascita del Lions Club...

Tutto quello che riguarda Lions Club Lucca

Discussioni sull' argomento Alleanza digitale a Lucca tra Lions Club Lucca Host e 50 & Più; Lucca: INTERconNETtiamoci… ma con la testa -; Cyberbullismo e truffe online: a Palazzo Sani un incontro per imparare a difendersi.

Lions Host in aiuto dei detenutiIl Lions Club Lucca Host, del Distretto 108La-Toscana, sensibile alle iniziative benefiche verso i detenuti, ha deliberato di offrire un Service dell’annata, in favore dei soggetti ristretti presso la ... lanazione.it

Lions Club Lucca Le Mura - facebook.com facebook