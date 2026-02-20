UAE Tour 2026 Milan l' ha fatto di nuovo | vince la tappa in volata! Gli highlights

Jonathan Milan ha ottenuto un'altra vittoria nell'UAE Tour 2026, questa volta nella quinta tappa. La sua vittoria in volata ha confermato il suo buon stato di forma, portando a casa un risultato importante per l’Italia. La corsa si è decisa negli ultimi metri, con Milan che ha superato gli avversari con decisione. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati di ciclismo, che seguono con interesse questa gara.

Grande momento per Jonathan Milan, che continua a fare bene nello UAE Tour: l'azzurro ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva, imponendosi nella volata della quinta tappa. Alle sue spalle si sono piazzati il norvegese Erlend Blikra e l'italiano Matteo Malucelli, confermando ancora una volta la superiorità di Milan nelle fasi di sprint. Per quanto riguarda la classifica generale, resta al comando Antonio Tiberi, che continua a difendere la leadership senza cambiamenti.