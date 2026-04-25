Alessandro Saviola | La sostenibilità non deve essere ideologia

Il presidente di un'azienda specializzata in pannelli ecologici ha dichiarato che la sostenibilità non dovrebbe essere vista come un'ideologia. L'azienda, attiva da quasi quattro decenni, utilizza esclusivamente legno riciclato e afferma di aver salvato in un anno una foresta grande quanto la città di Roma. Queste affermazioni sono state fatte nel corso di un'intervista pubblica.

Il presidente del Gruppo Saviola, specializzato nella produzione di pannelli ecologici: «Lavoriamo da quasi 40 anni solo con legno riciclato, salvando in 12 mesi una foresta grande quanto Roma. Mercato e clienti sono sempre più attenti alla qualità delle filiere». Non è semplice raccogliere l’eredità di un fondatore e trasformarla senza snaturarla. Alessandro Saviola ci è riuscito ripensando in profondità il modello industriale costruito dal padre Mauro Saviola, portandolo ben oltre i confini di un’azienda tradizionale del legno. Oggi il Gruppo Saviola è una realtà internazionale da oltre 800 milioni di fatturato (15 stabilimenti, 2.000 collaboratori, 10.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Alessandro Saviola: «La sostenibilità non deve essere ideologia» Notizie correlate Lo sport abdica all’ambizione di essere spazio neutro e torna ad essere ideologia politicaLa partita del potere (Egea, 2026) di Moris Gasparri non è un libro sullo sport, ma un saggio sull’arte del comando. Fiera Didacta al via, Valditara. “La scuola deve essere la guida della società. Ciò che si impara in classe non deve essere dimenticato a casa. Educare al rispetto”La Fortezza da Basso di Firenze ospita dall'11 al 13 marzo la tredicesima edizione di Didacta Italia, la più importante fiera nazionale dedicata... Aggiornamenti e dibattiti Sostenibilità: Gruppo Saviola, cresce capacità riciclo di legno post consumo (+10%)Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Gruppo Saviola, realtà di riferimento nell'economia circolare, inaugura la sua partecipazione alla 28esima edizione di Ecomondo con un dato significativo: l'incremento delle ... iltempo.it Gruppo Saviola protagonista alla Design Week di Milano con il Pannello EcologicoIl Gruppo Saviola torna alla Milano Design Week con il prodotto di punta Pannello Ecologico, cuore pulsante di una serie di installazioni che si focalizzano su materia, design e responsabilità ambie ... affaritaliani.it