Nasce il Milan Club Solarolo | festa rossonera con il Barone e gli auguri di Laura Pausini

Lo scorso 16 aprile, presso L’Ustareja de Sol di Solarolo, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del Milan Club Solarolo. La serata ha visto la partecipazione di appassionati e tifosi, con momenti di festa e entusiasmo legati ai colori rossoneri. Durante l’evento si sono svolti interventi e celebrazioni, tra cui gli auguri inviati dalla cantante Laura Pausini. La cerimonia ha rappresentato un momento di aggregazione per gli appassionati del club locale.