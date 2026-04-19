Nasce il Milan Club Solarolo | festa rossonera con il Barone e gli auguri di Laura Pausini
Lo scorso 16 aprile, presso L’Ustareja de Sol di Solarolo, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del Milan Club Solarolo. La serata ha visto la partecipazione di appassionati e tifosi, con momenti di festa e entusiasmo legati ai colori rossoneri. Durante l’evento si sono svolti interventi e celebrazioni, tra cui gli auguri inviati dalla cantante Laura Pausini. La cerimonia ha rappresentato un momento di aggregazione per gli appassionati del club locale.
Si è svolta lo scorso 16 aprile presso L’Ustareja de Sol di Solarolo l’inaugurazione ufficiale del Milan Club Solarolo, in una serata di entusiasmo, partecipazione e grande passione per i colori rossoneri. Numerosi i tifosi presenti per celebrare la nascita del nuovo club, accolti dal presidente.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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