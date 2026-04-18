Sandro Nesta ha ricordato gli anni in cui giocava nel Milan allenato da Silvio Berlusconi, affermando che quella squadra era avanti anni luce rispetto a quelle attuali, e che quella mentalità era unica nel suo genere. Le sue parole sono state rilasciate durante un'intervista, in cui ha parlato della differenza tra le squadre di oggi e quelle della sua epoca. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'intervista è stata fornita.

Silvio Berlusconi è stato proprietario e presidente del Milan dal 1986 al 2017. Nei suoi anni alla guida del club rossonero ha riscritto la storia del calcio mondiale, vincendo 29 trofei e cambiando per sempre la visione imprenditoriale dello sport. Sandro Nesta, ex difensore del Milan dal 2002 al 2012, è tornato a parlare di quel periodo nell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Cronache Di Spoglatoio'. Di seguito, le sue parole. "Il Milan di Berlusconi era avanti anni luce anche rispetto alle squadre di oggi. Se arrivavi a Milano, ti pagavano casa con l’architetto che ti faceva scegliere tutti i mobili: non esiste neanche oggi nel 2026 una cosa del genere.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nesta: “Il Milan di Berlusconi era avanti anni luce. Oggi nessuno ha quella mentalità, è stato unico”

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