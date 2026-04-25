Alessandra Mussolini è un insulto la frase di Marco Berry scatena lo scontro al Grande Fratello

Nella puntata di venerdì 24 aprile del Grande Fratello, si è verificato un acceso confronto tra Marco Berry e Alessandra Mussolini. La discussione ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori, con Berry che ha commentato in modo diretto e senza mezzi termini, mentre Mussolini ha risposto alle accuse. L’episodio ha suscitato diverse reazioni tra i partecipanti e il pubblico da casa.

Nella serata di venerdì 24 aprile del Grande Fratello si consuma un acceso scontro tra Marco Berry e Alessandra Mussolini. L'ex volto Le Iene ha definito il nome della gieffina "un insulto". Intervengono anche le opinioniste.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, il confronto tra Alessandra Mussolini e Marco Berry | Video Mediaset Variety parla di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip: “È la nipote del dittatore fascista”Variety dedica un pezzo ad Alessandra Mussolini, prossima concorrente del Grande Fratello VIP: per la stampa americana è "la nipote del dittatore... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Alessandra Mussolini e il ballo con Raimondo Todaro Video; Alessandra Mussolini, infaticabile operaia da Grande Fratello; GF Vip, Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini: È uscita la tua vera natura; GF Vip 2026: shock per il cachet fisso di Alessandra Mussolini e la clausola segreta nel contratto. Marco Berry contro Alessandra Mussolini: «Il tuo cognome? L’insulto peggiore in Casa». La risposta di Selvaggia LucarelliMarco Berry e Alessandra Mussolini, negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, se ne sono detti di tutti i colori. Il confronto è arrivato anche in puntata, quando i ... leggo.it Il nome Alessandra Mussolini è un insulto: Marco Berry scatena caos al GF Vip| Lucarelli e Cesara furioseMarco Berry sotto accusa al Grande Fratello Vip 2026 per una frase contro Alessandra Mussolini: opinioniste furiose in studio ... ilsussidiario.net Alessandra Mussolini domina i sondaggi contro Marco Berry mentre è in arrivo un'ospite stellare: Valeria Marini x.com «Alessandra Mussolini è un insulto». Con queste parole, Marco Berry ha acceso la miccia durante la diretta del Grande Fratello Vip del 24 aprile, lasciando il pubblico e le opinioniste senza parole. Alessandra, diretta come sempre, non si è tirata indietro: “Sei - facebook.com facebook