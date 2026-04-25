Alcaraz e quell' infiammazione che rallenta le star | come sta e quando torna

Un campione del tennis ha dovuto interrompere temporaneamente la sua attività a causa di un’infiammazione che ha colpito un tendine. La condizione, diagnosticata come tenosinovite, richiede tempi di recupero lunghi e il ritorno alle competizioni dipende dall’evoluzione del trattamento e dalla risposta del corpo. La sospensione delle partite si è protratta per diverse settimane, mentre i medici monitorano attentamente la situazione prima di permettere il rientro in campo.

L’infortunio di Carlos Alcaraz ha un nome che i tennisti, del suo livello e non, conoscono molto bene: tenosinovite, ovvero un’infiammazione della guaina tendinea del polso. Un guaio che sta costando e costerà caro, al numero due del mondo, a partire dalla rinuncia agli Internazionali di Roma e anche del Roland Garros, tornei dove lo spagnolo era campione in carica. E purtroppo, potrebbero non essere gli unici saltati dal fuoriclasse di Murcia. Chi parla in queste ore di rientro al Queen’s o al più tardi a Wimbledon, dunque stagione sull’erba, è forse un po' troppo ottimista, vista la situazione e la localizzazione...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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ALCARAZ si ritira da Barcellona: la conferenza stampa

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