Tutto parte da una frase, da un passo della Bibbia che diventa chiave di lettura di un’impresa: “Tutto è possibile per chi crede”. Sebastian Korda la legge al mattino, poche ore prima di scendere in campo contro Carlos Alcaraz. Non è solo parte di un rito, ma un passaggio mentale: fa sua la frase, se la ripete in campo e la traduce in due concetti essenziali: impegno e fiducia. “Volevo controllare quello che potevo controllare: restare positivo, restare lucido, essere totalmente coinvolto in ogni punto”, dirà poi. Di lì a poco, l’americano firma l’impresa all’Hard Rock Stadium di Miami: batte il numero uno del mondo per la prima volta in carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Agassi, la Bibbia e quell'autografo da Nadal: chi è Korda, il figlio d'arte che ha battuto Alcaraz

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