Elezioni Lecco 2026 si candida Francesca Losi | il Partito Popolare del Nord è in corsa

Francesca Losi si candida a sindaco di Lecco. La consigliera comunale di Pontida e vice segretario del Partito Popolare del Nord ha deciso di scendere in campo per le prossime amministrative. La sua candidatura dà nuovo impulso alla corsa elettorale nel capoluogo lariano, aprendo una sfida diretta con gli altri candidati già in lista.

La consigliera comunale di Pontida e vice segretario federale del partito fondato da Castelli annuncia la candidatura. Cresce l'affollamento mentre l'altra parte del centrodestra resta bloccata Lo scenario delle elezioni comunali di Lecco 2026 si arricchisce di un nuovo tassello. Francesca Losi, consigliera comunale a Pontida e vice segretario federale del Partito Popolare del Nord, ha annunciato la propria candidatura a sindaco del capoluogo lariano. Un ingresso che complica ulteriormente un quadro politico già frammentato, soprattutto nell'area di centrodestra dove le divisioni tra Lega e Fratelli d'Italia continuano a bloccare ogni tentativo di sintesi.🔗 Leggi su Leccotoday.it

