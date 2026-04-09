Il secondo treno Alstom entra in servizio sulla Roma nord

Da venerdì 10 aprile, sulla ferrovia Roma–Viterbo, è entrato in servizio il secondo treno Alstom sottoposto a revisione generale. Il veicolo, dopo aver concluso la fase di pre-esercizio, ha ripreso servizio sulla tratta urbana Roma nord. La novità riguarda esclusivamente questo modello di treno, che ora circola regolarmente sulla linea. La ripresa delle corse è avvenuta senza modifiche all’orario di esercizio.

Dopo il completamento della fase di pre?esercizio, da venerdì 10 aprile rientra in servizio sulla tratta urbana della ferrovia Roma–Viterbo il secondo treno Alstom sottoposto a revisione generale. Con il ritorno del convoglio, la flotta in esercizio sulla tratta urbana raggiunge le nove unità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Il secondo treno Alstom entra ufficialmente in servizio sulla Roma nordDopo il completamento della fase di pre?esercizio, da venerdì 10 aprile rientra in servizio sulla tratta urbana della ferrovia Roma–Viterbo il... Torna il treno storico sulla Novara-Varallo: ad aprile secondo viaggio dell'annoAd aprile ripartono i viaggi a bordo del treno storico a vapore sulla Novara-Varallo. Argomenti più discussi: Roma-Viterbo, Regione Lazio e Cotral: Torna in servizio il secondo treno Alstom dopo la revisione generale; MUD 2026, pubblicato il nuovo modello: al via dal 15 aprile i corsi di formazione. Roma-Viterbo: torna in servizio il secondo treno Alstom dopo la revisioneDa venerdì 10 aprile operativo sulla tratta urbana. In crescita l’affidabilità del servizio NewTuscia – ROMA – Dopo il completamento della fase di pre?esercizio, da venerdì 10 aprile rientra in servi ... newtuscia.it Alstom, consegnato il 100 treno regionale POP a TrenitaliaRoma, 14 dic. (askanews) – Alstom Ferroviaria ha consegnato il 100esimo esemplare del treno regionale POP a Trenitalia. Un tappa importante nel processo di rinnovamento della flotta regionale del ... affaritaliani.it LEGO ETR 104 di Alstom in livrea Ferrotranviaria #lego #bricktrain #etr104 #legomoc #legotrain - facebook.com facebook Alstom acquisisce le attività fuel cell ferroviarie di Cummins x.com