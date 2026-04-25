albanese online a scuola la prof verso la sanzione

Il 4 maggio una docente sarà ascoltata dal dirigente scolastico per presentare la sua versione dei fatti riguardo a un episodio avvenuto online durante le lezioni. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli studenti e il personale scolastico, portando l’associazione sindacale Usb a organizzare un presidio di solidarietà in quella data. La docente rischia una sanzione disciplinare, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura dell’incidente.

Il 4 maggio sarà ascoltata dal preside per esporre la sua linea difensiva e per l’occasione Usb ha organizzato un presidio di solidarietà. In quella sede racconterà la sua versione dei fatti. Dopodiché spetterà al preside, nella fattispecie Roberto Fiorini dell’Iis Mattei, valutare l’eventuale sanzione che può arrivare, al massimo, alla censura. Lei è la docente della superiore di San Lazzaro finita nell’occhio del ciclone e degli ispettori ministeriali perché, senza alcuna autorizzazione dell’istituto, aveva organizzato la partecipazione di alcune sue classi a un webinar con la relatrice speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi, Francesca Albanese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Antonio Albanese cita Calamandrei sulla Costituzione : ANM #justjustice #giustizia #albanese

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