Lezione di Francesca Albanese | la professoressa verso la sanzione del preside

Il prossimo 4 maggio, una docente sarà chiamata a spiegare la propria posizione davanti al preside in merito a una contestazione disciplinare. La docente è assistita dall’Unione sindacale di base, che ha programmato un presidio di solidarietà nei pressi dell’istituto. La presenza di studenti, docenti e rappresentanti sindacali si svolgerà in concomitanza con l’udienza per manifestare il sostegno alla figura coinvolta.

Bologna, 24 aprile 2026 – Il 4 maggio sarà ascoltata dal preside per esporre la sua linea difensiva e per l’occasione Usb ha organizzato un presidio di solidarietà. In quella sede racconterà la sua versione dei fatti. Dopodiché spetterà al preside, Roberto Fiorini dell’Iis Mattei, valutare l’eventuale sanzione che può arrivare, al massimo, alla censura. Prendendo, comunque, le mosse dalla relazione degli ispettori. Lei è la docente della superiore di San Lazzaro, finita nell’ occhio del ciclone e degli ispettori ministeriali perché, senza alcuna autorizzazione dell’istituto, aveva organizzato la partecipazione di alcune sue classi a un webinar con la relatrice speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi, Francesca Albanese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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