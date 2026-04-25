Oggi apre i battenti alla Fortezza da Basso la 90esima edizione della Mostra dell’Artigianato, che resterà aperta fino al 3 maggio. La manifestazione propone esposizioni e bancarelle dedicate all’artigianato, con orari che saranno comunicati sul sito ufficiale. I visitatori potranno acquistare i biglietti presso i punti vendita autorizzati o online, rispettando le eventuali normative di accesso vigenti durante il periodo dell’evento.

Prende il via oggi alla Fortezza da Basso la 90esima edizione della Mostra dell’Artigianato che terrà i battenti aperti fino al 3 maggio. Saranno circa 500 gli espositori. Mostre, installazioni, laboratori e iniziative speciali con prodotti che spaziano dal design all’ oreficeria, dall’ arredo alla moda. Un’occasione per immergersi nel mondo dell’artigianato, tra tradizione e innovazione. La mostra accoglie infatti anche nuove tecnologie, design innovativi e materiali sostenibili. Sarà aperta dal 25 aprile al 3 maggio dalle 10 alle 20. Da oggi al 2 maggio (dalle 19 alle 22), spettacoli musicali serali all’aperto trasformeranno la Fortezza in un grande palcoscenico condiviso: si potrà assistere a performance dal vivo, dal sax all’arpa fino alla voce solista, reinterpretate in chiave contemporanea con l’accompagnamento di DJ.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la mostra dell’artigianato. Orari e biglietti

Royal Pavilion Brighton - The Pleasure Palace of King George IV

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