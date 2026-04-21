A Firenze torna la Mostra Internazionale dell’Artigianato, giunta alla sua 90esima edizione. L’evento si svolgerà con date, orari e dettagli sui biglietti ancora da definire, offrendo un’occasione per scoprire le creazioni di artigiani provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione si terrà nella città toscana, attirando visitatori interessati alle opere artigianali e alle tradizioni locali. La data di apertura e le modalità di accesso saranno comunicate prossimamente.

Firenze, 21 aprile 2026 – Torna a Firenze la Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA), che quest’anno festeggia la sua 90esima edizione. L’appuntamento è dal 25 aprile al 3 maggio alla Fortezza da Basso, con centinaia di artigiani e imprese provenienti dall’Italia e dall’estero. La mostra. Orari. Biglietti. https:www.lanazione.itcosa-fareeventi-toscana-25-aprile-xaw70rzd La mostra. Saranno circa 500 gli espositori. Mostre, installazioni, laboratori e iniziative speciali con prodotti che spaziano dal design all’oreficeria, dall’arredo alla moda. Un’occasione per immergersi nel mondo dell’artigianato, tra tradizione e innovazione. La mostra accoglie infatti anche nuove tecnologie, design innovativi e materiali sostenibili.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mostra dell’Artigianato di Firenze: date, biglietti e orari della 90esima edizione

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