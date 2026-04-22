È stata presentata questa mattina al Teatrino Lorenese della Fortezza da Basso la 90ª edizione della Mostra dell’Artigianato 2026. L’evento si svolgerà nel corso di alcuni giorni con date ancora da definire, e sono stati annunciati dettagli sui biglietti e sugli inviti disponibili. Durante l’incontro sono state condivise anche alcune dichiarazioni relative all’organizzazione e alle anticipazioni della manifestazione.

Fra le rappresentanze istituzionali fa il suo ingresso a MIDA90 il Ministero dell’Istruzione e del Merito con uno spazio espositivo al piano attico del padiglione Spadolini dedicato al progetto “MADE IN MIM” per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici realizzati dagli Istituti agrari e alberghieri italiani, che saranno contrassegnati da un apposito marchio di qualità. Il progetto mira a promuovere l’eccellenza didattica, la ricerca e la qualità del made in Italy oltreché a sostenere la filiera formativa e il lavoro degli studenti. Lunedì 27 aprile (dalle 10.00 alle 13.00) al via l’incontro “Istruzione e formazione, competenze per il settore dell’artigianato artistico.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mostra dell’Artigianato 2026: edizione numero 90. Date, biglietti, inviti. Le dichiarazioni

Notizie correlate

Mostra dell’Artigianato 2026: presentata l’edizione numero 90ROMA – Nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata presentata oggi, 18 marzo 2026, MIDA 90, la Mostra Internazionale...

Mostra dell’Artigianato di Firenze: date, biglietti e orari della 90esima edizioneFirenze, 21 aprile 2026 – Torna a Firenze la Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA), che quest’anno festeggia la sua 90esima edizione.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Mostra dell’artigianato di Firenze 2026: al via dal 25 aprile; Presentata a Roma MIDA 90, la Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze celebra novant’anni di storia e innovazione; Presentata la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina; ADAAQ 2026 L’Aquila: mostra su arte, design e artigianato all’Emiciclo.

Mostra dell’Artigianato di Firenze: date, biglietti e orari della 90esima edizioneLa manifestazione si svolgerà nella sede storica della Fortezza da Basso dal 25 aprile al 3 maggio 2026. Presenti centinaia di artigiani e imprese provenienti dall’Italia e dall’estero, con circa 500 ... msn.com

Cosa fare a Firenze e in Toscana durante il weekend del 25 aprile 2026, Festa della LiberazioneQuello in arrivo sarà un weekend ricco di iniziative in tutta la Toscana, tra profumi di fiori, eccellenze di artigianato, musica e arte e ovviamente le celebrazioni per la Festa della Liberazione ... corrierefiorentino.corriere.it

Venerdì 24 aprile alle ore 16:30, presso il Palazzo della Cultura "Pasquino Crupi" a Reggio Calabria è in programma il taglio del nastro della mostra dedicata a Paolo Rossi, intitolata "Un ragazzo d'oro". A seguire, alle ore 18:00, è previsto un talk show che si s - facebook.com facebook

Il futuro ha un cuore antico: mostra su Gaza alla fondazione Merz - La Stampa x.com