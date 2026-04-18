Fino al 3 maggio piazza Sacro Cuore ospita la seconda edizione della Fiera di primavera
Fino al 3 maggio piazza Sacro Cuore ospita la seconda edizione della Fiera di primavera. La manifestazione si svolge ogni giorno dalle 10 alle 20,30 e vede la partecipazione dei venditori ambulanti associati ad Anva, parte di Confesercenti. L'evento è stato organizzato dal Comune in collaborazione con questa associazione, offrendo uno spazio dedicato alla vendita di prodotti di vario genere.
A partire dal 18 aprile e fino al 3 maggio dalle 10 alle 20,30 sarà attiva in piazza Sacro Cuore la “Fiera di primavera” voluta dal Comune assieme a Anva di Confesercenti, associazione nazionale dei venditori ambulanti. L’evento cittadino anima il centro con 24 casette in legno decorate a tema.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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