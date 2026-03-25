Nella serata di ieri, i carabinieri hanno bloccato un giovane di 23 anni nel comune di Rignano Garganico. L'uomo, agli arresti domiciliari, aveva minacciato di farsi esplodere utilizzando delle bombole del gas. La situazione ha creato una giornata caratterizzata da momenti di forte tensione, conclusasi con l'intervento delle forze dell'ordine per neutralizzare la minaccia.

La giornata è stata tesa, dall’inizio alla fine. Il 23enne si era chiuso in casa, dove era agli arresti domiciliari, e aveva minacciato di farsi esplodere con delle bombole del gas. Un’abitazione nel centro storico di Rignano Garganico, un paese in subbuglio ieri. Dopo una lunghissima estenuante trattativa i carabinieri sono riusciti a bloccare il giovane, poi trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Rignano Garganico: bloccato in serata dai carabinieri il 23enne che voleva farsi esplodere Una giornata di tensione

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