Due associazioni ambientaliste hanno presentato un ricorso contro una prova per cani da ferma prevista nel Parco del Matese, ritenendola dannosa per gli uccelli presenti nell’area. La richiesta si basa su studi che evidenzierebbero un impatto negativo sulla fauna aviaria, portando così a una sospensione temporanea dell’evento. La questione riguarda la tutela delle specie protette e le attività di allenamento in aree naturali soggette a specifiche normative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Asoim (Associazione studi ornitologici Italia Meridionale) e Wwf Italia hanno lanciato un appello urgente all’Ente Parco nazionale del Matese e ai Carabinieri forestali affinchè cancellino la manifestazione cinofila programmata per il prossimo 3 maggio nell’area del Lago del Matese, nel comune di San Gregorio Matese, che prevede una prova sperimentale di monitoraggio del beccaccino con cane da ferma, un evento pubblicizzato sui social network e organizzato dall’Associazione Libera Caccia in collaborazione con l’Urca. “ L’attività – denunciano gli oppositori – si svolgerebbe in pieno periodo riproduttivo, arrecando disturbo a specie che nidificano al suolo, come la quaglia, la cui popolazione nel Casertano è già in forte calo”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - No alla prova per cani da ferma al Parco del Matese, ‘dannosa per uccelli’

Notizie correlate

Leggi anche: Parco Nazionale del Matese, Wwf e Asoim: "Fermate la prova per cani da ferma"

Pericolo al Lago Matese: esposto per fermare l’evento con i cani? Cosa sapere WWF e ASOIM presentano esposto per bloccare manifestazione cinofila al Lago Matese il 3 maggio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: GIOIA SANNITICA / TELESE TERME. La Matesannio Marathon 2026 si tinge di Tricolore: sarà prova del Campionato Italiano Mediofondo ACSI.; CONCA DELLA CAMPANIA / TEANO. Al Conca Film Festival la piccola Alba Trapanese che consegna il premio Sguardi futuri ai ragazzi dell'Istituto Foscolo.

Parco Nazionale del Matese l’appello dell’Asoim e WWF Italia Fermate la prova per cani da ferma al Lago Matese. A rischio specie protette e habitatCASERTA – Un appello urgente è stato inviato all’Ente Parco Nazionale del Matese e ai Carabinieri Forestali da parte di ASOIM (Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale) e WWF Italia per chie ... ecodicaserta.it

Parco del Matese, continuano i ricorsiL'istituzione del Parco Nazionale del Matese continua a far discutere. Ai numerosi ricorsi al Tar che sono stati presentati nei mesi successivi alla sua nascita, avvenuta ufficialmente ad aprile, si è ... rainews.it

Ciao Boomer!! Spoiler: si torna a volare. Letteralmente. Nel cuore verde del Parco Regionale del Matese, tra alberi, silenzi che parlano e panorami che fanno venire voglia di mollare tutto… sta per riaprire lo ZipPark di Sepino. E no, non è un modo di dire: facebook