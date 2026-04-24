Parco Nazionale del Matese Wwf e Asoim | Fermate la prova per cani da ferma

Le associazioni ambientaliste ASOIM e WWF Italia hanno chiesto di sospendere la prova per cani da ferma nel Parco Nazionale del Matese. Secondo le organizzazioni, questa manifestazione potrebbe mettere a rischio specie protette e habitat presenti nell’area. La richiesta è stata rivolta all’Ente Parco, che dovrà decidere se procedere o meno con l’evento. La questione riguarda la tutela della biodiversità e delle aree naturali protette.

Stop alla manifestazione cinofila nel Parco del Matese. E’ quello che giunge dalle associazioni ASOIM (Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale) e WWF Italia: "A rischio specie protette e habitat" Un appello urgente è quello che è stato inviato all’Ente Parco Nazionale del Matese e ai.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Inaugurato il primo centro di documentazione per la pace nel parco nazionale del Matese | FOTOUna giornata intensa, partecipata e ricca di significato quella di venerdì 17 aprile, che ha visto protagonisti gli alunni dell’IC D’Auria-Nosengo di... Altri tre lupi avvelenati nel parco nazionale d'Abruzzo: la denuncia del WwfAltri 3 lupi uccisi dal veleno nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: la denuncia arriva dal Wwf proprio nella giornata mondiale della Terra,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Parco Nazionale del Matese, Wwf e Asoim: Fermate la prova per cani da ferma; Gli alunni dell’IC D’Auria Nosengo di Arzano, inaugurano il 1° Centro di documentazione per la Pace, la Nonviolenza ed il Creato nel Parco Nazionale del Matese - Pressenza; Inaugurato il primo centro di documentazione per la pace nel parco nazionale del Matese | FOTO; Pnrr, Romano: Altro schiaffo al Molise: spariti i 90 milioni, Regione al collasso. Parco Nazionale del Matese, Wwf e Asoim: Fermate la prova per cani da fermaProtesta contro la manifestazione cinofila organizzata dall'Associazione Libera Caccia in collaborazione con Urca ... casertanews.it Allarme al Lago Matese, WWF e ASOIM: Fermate la prova per cani da fermaNel mirino delle associazioni ambientaliste una manifestazione cinofila organizzata nel Parco Nazionale. A rischio specie protette come il Beccaccino e habitat delicati in piena stagione riproduttiva ... casertaweb.com Primavera dalla scogliera di Marina di Ascea Parco Nazionale del Cilento (FOTO MIA) - facebook.com facebook