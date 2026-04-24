Parco Nazionale del Matese Wwf e Asoim | Fermate la prova per cani da ferma

Da casertanews.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le associazioni ambientaliste ASOIM e WWF Italia hanno chiesto di sospendere la prova per cani da ferma nel Parco Nazionale del Matese. Secondo le organizzazioni, questa manifestazione potrebbe mettere a rischio specie protette e habitat presenti nell’area. La richiesta è stata rivolta all’Ente Parco, che dovrà decidere se procedere o meno con l’evento. La questione riguarda la tutela della biodiversità e delle aree naturali protette.

Stop alla manifestazione cinofila nel Parco del Matese. E’ quello che giunge dalle associazioni ASOIM (Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale) e WWF Italia: "A rischio specie protette e habitat" Un appello urgente è quello che è stato inviato all’Ente Parco Nazionale del Matese e ai.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Inaugurato il primo centro di documentazione per la pace nel parco nazionale del Matese | FOTOUna giornata intensa, partecipata e ricca di significato quella di venerdì 17 aprile, che ha visto protagonisti gli alunni dell’IC D’Auria-Nosengo di...

Altri tre lupi avvelenati nel parco nazionale d'Abruzzo: la denuncia del WwfAltri 3 lupi uccisi dal veleno nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: la denuncia arriva dal Wwf proprio nella giornata mondiale della Terra,...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Parco Nazionale del Matese, Wwf e Asoim: Fermate la prova per cani da ferma; Gli alunni dell’IC D’Auria Nosengo di Arzano, inaugurano il 1° Centro di documentazione per la Pace, la Nonviolenza ed il Creato nel Parco Nazionale del Matese - Pressenza; Inaugurato il primo centro di documentazione per la pace nel parco nazionale del Matese | FOTO; Pnrr, Romano: Altro schiaffo al Molise: spariti i 90 milioni, Regione al collasso.

parco nazionale del parco nazionale del mateseParco Nazionale del Matese, Wwf e Asoim: Fermate la prova per cani da fermaProtesta contro la manifestazione cinofila organizzata dall'Associazione Libera Caccia in collaborazione con Urca ... casertanews.it

parco nazionale del parco nazionale del mateseAllarme al Lago Matese, WWF e ASOIM: Fermate la prova per cani da fermaNel mirino delle associazioni ambientaliste una manifestazione cinofila organizzata nel Parco Nazionale. A rischio specie protette come il Beccaccino e habitat delicati in piena stagione riproduttiva ... casertaweb.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.