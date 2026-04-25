Al-Nassr lancia il piano per Cristiano Junior | il sogno di CR7

L'Al-Nassr ha annunciato un piano per integrare Cristiano Junior nella prima squadra a Riad a partire dalla prossima stagione. La società sta preparando le strategie per l'inserimento del giovane calciatore nel team principale, secondo quanto comunicato ufficialmente. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche esatte o sul ruolo che il giocatore potrebbe ricoprire all’interno della rosa.

? Cosa sapere L'Al-Nassr pianifica l'inserimento di Cristiano Junior nella prima squadra a Riad dalla prossima stagione.. Il debutto ufficiale del sedicenne è previsto entro il 2027 secondo le fonti.. A Riad si prepara il passaggio di testimone tra Cristiano Ronaldo e Cristiano Junior, con l’Al-Nassr che pianifica l’inserimento del sedicenne nei gruppi di allenamento della prima squadra per la prossima stagione. Il giovane talento, nato il 17 giugno 2010, sta per raggiungere l’età ideale per il debutto nel calcio professionistico, seguendo un percorso che vede già LeBron e Bronny James protagonisti in NBA. Il progetto Al-Nassr per il futuro di Cristiano Junior.🔗 Leggi su Ameve.eu

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