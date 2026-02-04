Cristiano Ronaldo terremoto in Arabia | CR7 allo scontro totale con l’Al-Nassr Sciopero per colpa di…Benzema cosa è successo – VIDEO

Da calcionews24.com 4 feb 2026

Cristiano Ronaldo ha deciso di fermarsi e non allenarsi più con l’Al-Nassr. La decisione arriva dopo un acceso scontro con i dirigenti e Benzema, che ha portato lo squalo portoghese a dichiarare uno sciopero. La squadra saudita si ritrova ora in crisi, mentre il calciomercato invernale si è concluso lasciando molte tensioni in sospeso.

