Cristiano Ronaldo terremoto in Arabia | CR7 allo scontro totale con l’Al-Nassr Sciopero per colpa di…Benzema cosa è successo – VIDEO

Cristiano Ronaldo ha deciso di fermarsi e non allenarsi più con l’Al-Nassr. La decisione arriva dopo un acceso scontro con i dirigenti e Benzema, che ha portato lo squalo portoghese a dichiarare uno sciopero. La squadra saudita si ritrova ora in crisi, mentre il calciomercato invernale si è concluso lasciando molte tensioni in sospeso.

