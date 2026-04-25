Il glamour a Riccione sposa il cinema. Il 29 aprile, in concomitanza con la prima visione del film " Il Diavolo veste Prada 2 ", diretto da David Frankel, sarà proposto lo stile eccentrico e inconfondibile di Matteo Sorbellini. Si partirà alle 20,30 con il red carpet & photo wall, per l’occasione chi lo desidera potrà farsi fotografare come una star. In sala è poi previsto un fashion show, sfilata esclusiva Vip room by Matteo Sorbellini. Seguirà la proiezione del film, che vede il ritorno nel cast di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, affiancati dalle new entry Justin Theroux e Kenneth Branagh. Il sequel della pellicola del 2006 vede tornare Andrea Sachs a Runway dopo venti anni, mentre Miranda Priestly, la direttrice infernale della rivista, cerca di ambientarsi nel panorama dei social media e del fast fashion.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al debutto del ‘Diavolo’ la sfilata firmata Sorbellini

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#unlibroinrete #unlibroinlettura "Il santo, l'etiope e il diavolo" di Giuseppe Albertoni Avere la pelle nera nel medioevo @edizionimulino @paologubitta x.com